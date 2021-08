Santa Clara empresta Gustavo Viera

O Santa Clara lembra que o atleta uruguaio, internacional pelas camadas jovens do seu país, cumpriu apenas um jogo com a camisola dos açorianos.

O avançado Gustavo Viera, de 20 anos, vai alinhar no CA Fénix do Uruguai até ao final da temporada, por empréstimo do Santa Clara, revelou esta segunda-feira o clube da Liga Bwin.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o CA Fénix do Uruguai para a cedência do passe, a título temporário, do atleta Gustavo Daniel Viera Moreira até final da temporada", lê-se no comunicado.

O Santa Clara lembra que o atleta uruguaio, internacional pelas camadas jovens do seu país, cumpriu apenas um jogo com a camisola dos açorianos.

"A adaptação ao futebol nacional, a falta de ritmo competitivo fruto da paragem imposta pela pandemia e o surgimento de algumas lesões, constituíram impeditivos para a sua afirmação no futebol português, assinala o Santa Clara.

A formação açoriana disse esperar que o atleta retome a "boa forma na sua terra natal".

Além de Viera, já abandonaram o clube os jogadores Carlos Júnior, Fábio Cardoso, André Ferreira, Diogo Salomão, Lucas Marques, Ukra e João Lucas,

No sentido inverso, os açorianos asseguraram a contratação de Mohebi (Sepahan FC) Keyta (que alinhava no FC Botosani), Bouldini (proveniente da Académica), Paulo Henrique (ex-Penafiel), Ricardo Fernandes (oriundo do Académico e Viseu) e Boateng (ex-SV Ried).

Na reta final do mercado de transferências, o Santa Clara revelou esta segunda-feira que rejeitou uma proposta de cinco milhões de euros por Morita e realçou que o japonês só será vendido por dez milhões, valor da cláusula de rescisão.