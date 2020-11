Santa Clara emite comunicado sobre buscas na SAD

Clube açoriano, assim como o Benfica, está a ser alvo de uma operação de investigação do Ministério Público.

O Santa Clara emitiu esta segunda-feira um comunicado em que confirma a realização de buscas na SAD por parte de elementos da "equipa de investigação da Polícia Judiciária".

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD vem pelo presente esclarecer o seguinte: neste momento, decorrem operações de recolha de informação por elementos da equipa de investigação da Polícia Judiciária nas instalações da Santa Clara Açores, Futebol SAD; mais informamos que, desde o primeiro momento, disponibilizamo-nos a fornecer toda a informação requerida, colaborando ativa e serenamente com as demais entidades para o esclarecimento cabal de toda esta situação", pode ler-se no comunicado do emblema insular.

O Ministério Público (MP) publicou esta segunda-feira uma nota a comprovar a realização de uma série de buscas envolvendo o Benfica, o Santa Clara, dirigentes e prestadores de serviços às SAD envolvidas.

São 29 buscas, conforme comunicado do MP: oito domiciliárias, uma a fundação, seis a instalações de três sociedades desportivas, nove a outro tipo de sociedade, três a dois clubes desportivos, e duas a escritórios de advogados.

"Nos inquéritos investigam-se factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento. Estão em causa negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional e relativos, nomeadamente, a contratos de parceria de cooperação financeiro-desportiva e respetivos aditamentos bem como a acordos de alteração de contrato de parceria", refere a nota do MP.