Santa Clara em negociações para garantir avançado venezuelano

Jesus Ramírez. apontou dez golos pelo Morelia (México) na época anterior.

A SAD do Santa Clara está em negociações avançadas com os mexicanos do Morelia para a aquisição do avançado venezuelano Jesus Ramírez. O jogador apontou na última temporada dez golos ao serviço do Morelia (foi, mesmo, o melhor, marcador da II divisão mexicana) e tem como pontos fortes o bom jogo de cabeça, o posicionamento e a movimentação dentro da grande área.

Formado no Estudiantes de Mérida (Venezuela), Jesus Ramírez já alinhou nos mexicanos do Vera Cruz e nos chilenos do Coquimbo Unido e Audax Italiano. Já o extremo iraniano Mohammad Mohebi poderá ser emprestado na próxima temporada.

O jogador, que ainda está no Irão, poderá ser cedido por uma época ao Esteghal, clube da cidade de Teerão, estando bem encaminhadas as negociações entre a SAD do Santa Clara e o clube iraniano. A transferência poderá acontecer muito em breve e já estaria a ser discutida há algum tempo, pelo que o clube resolveu avançar para Ramírez como substituto.