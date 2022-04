Santa Clara e Sporting têm "base de entendimento" por Morita

Líder do clube açoriano confirma que há negociações entre Santa Clara e Sporting e que acredita que poderão "chegar a bom fim".

Ricardo Pacheco, presidente do Santa Clara, revelou que o clube açoriano tem "uma base de entendimento" com o Sporting para a transferência de Hidemasa Morita. O médio japonês deverá mesmo rumar a Alvalade, acredita o dirigente.

"Sinceramente, acho que as coisas estão a seguir um bom rumo. Acredito que o Morita vai sair do Santa Clara, porque é o seu desejo, é um jogador com uma tremenda qualidade e com o sonho de atingir patamares que o Santa Clara ainda não atinge. O Sporting é o clube desejado pelo jogador. Temos uma base de entendimento e, no que acompanhei, houve sempre um comportamento muito correto da parte de outro grande clube que é o Sporting Clube de Portugal. Acredito que as coisas possam chegar a bom fim", admitiu, em declarações à Rádio Renascença.

O presidente do Santa Clara aclarou ainda que os valores conseguidos com este negócio serão "substancialmente melhores do que aqueles que inicialmente estiveram em discussão".

"Uma vez mais por algumas divergências na SAD, o clube foi mandatado para acompanhar o dossiê das negociações. Creio que os valores que conseguimos atingir foram substancialmente melhores do que aqueles que inicialmente estiveram em discussão, aliás, já o ouvi dos restantes membros do conselho de administração. Melhorámos imenso aquilo que era o nosso interesse, mas não é o clube que vai assinar. O dossiê está com a SAD, que por sua vez já o remeteu ao contencioso e assessorias do clube; serão eles que irão redigir e assinar o contrato", explicou.