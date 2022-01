Santa Clara e extremo Hamidou Keyta rescindem por "mútuo acordo"

Jogador gaulês, reforço de verão por duas temporadas, apenas participou em quatro jogos com a camisola do emblema açoriano

O extremo francês Hamidou Keyta, de 27 anos, e o Santa Clara rescindiram o contrato que os ligava por "mútuo acordo", anunciou, esta terça-feira, o clube açoriano da Liga Bwin.

A informação consta de uma nota de imprensa enviada às redações pelo Santa Clara, onde os açorianos desejam ainda a Hamidou Keyta "boa sorte e sucesso na nova etapa da carreira".

O extremo francês foi anunciado, em 1 de agosto de 2021, como reforço da formação insular, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas.

Contudo, Keyta acabou por participar em apenas quatro jogos com a camisola do Santa Clara durante esta época.

Antes de rumar a Portugal, o extremo representou os romenos do FC Botosani, Viitorul Constanta e FC Dunarea Calarasi e os franceses do FC Chambly, Saint-Étienne e Trélissac.

Na passada segunda-feira, foi anunciado que o extremo colombiano Óscar Barreto, de 28 anos, que representava os peruanos do Sport Huancayo, assinou contrato com o Santa Clara por uma época e meia.

No último sábado, a equipa açoriana anunciou as saídas de Jean Patric (para os japoneses do Cerezo Osaka) e de Bouldini (emprestado ao Fuenlabrada, da II Liga espanhola). O Santa Clara está no 14º. lugar da I Liga, com 16 pontos, em 17 jogos.