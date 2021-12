Santa Clara despede Nuno Campos e já há duas hipóteses para o cargo

Treinador não resistiu aos maus resultados.

O conselho de administração da SAD do Santa Clara despediu o treinador Nuno Campos do comando técnico da equipa. É a segunda mudança no comando técnico da equipa na presente temporada. O treinador, que em outubro fora escolhido para substituir Daniel Ramos, não resistiu aos maus resultados e a goleada sofrida sábado na Madeira, com o Marítimo, foi a gota de água. Em nove jogos à frente do Santa Clara, Nuno Campos obteve três vitórias, um empate e cinco derrotas.

De acordo com informações obtidas por O JOGO, o adjunto Tiago Sousa vai assumir o comando da equipa até que a SAD açoriana consiga um substituto para o cargo de treinador principal.

Jorge Fernandes, mais conhecido no meio futebolístico como Silas, é uma das hipóteses para o cargo. O treinador de 45 anos, que já orientou Belenenses, Sporting e Famalicão, foi um dos técnicos que em outubro esteve para substituir Daniel Ramos, treinador que deixou o Santa Clara para abraçar um projeto na Arábia Saudita. João Henriques, que orientou o Santa Clara há duas temporadas e que recentemente foi despedido do Moreirense, também é uma das hipóteses para o cargo.

Sábado, na 14.ª jornada da I Liga, Nuno Campos orientou o último jogo do Santa Clara no campeonato, na derrota por 4-1 frente ao Marítimo. Os açorianos ocupam, provisoriamente, o 14.º lugar do campeonato com apenas 10 pontos conquistados.

Na próxima sexta-feira, no Estádio de São Miguel, o Santa Clara recebe o Vitória de Guimarães na 15.ª jornada da I Liga e Tiago Sousa deverá orientar a equipa do Santa Clara, caso a SAD não consiga garantir, nos próximos dias, o sucessor de Nuno Campos para o cargo de treinador principal da equipa.