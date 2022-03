Santa Clara defende Lincoln: "Estes atos não pertencem à nossa sociedade"

O médio brasileiro terá sido alvo de gestos racistas no Braga-Santa Clara.

O Santa Clara emitiu um comunicado para condenar e repudiar "todo e qualquer ato de intolerância e discriminação racial", mostrando publicamente apoio a Lincoln, um "profissional e ser humano exemplar".

O médio brasileiro terá sido alvo de um episódio racista aquando da substituição no jogo em Braga (0-0), na noite de segunda-feira, algo que o próprio revelou, através das redes sociais.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vinca a sua posição junto do atleta Lincoln, depois da partida da última segunda-feira, condenando e repudiando todo e qualquer ato de intolerância e discriminação racial. O testemunho do nosso jogador nos seus veículos sociais é claro e queremos vincar que se trata um profissional e ser humano exemplar, algo que tem vindo a demonstrar frequentemente - e por esse motivo pertence ao grupo de capitães do nosso plantel. Estes atos não pertencem à nossa sociedade e, mais uma vez, enfatizamos a nossa posição por completo ao lado do nosso atleta na denúncia e combate a tais atos de intolerância", frisam os açorianos.