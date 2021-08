Santa Clara contrata Mohammad Mohebi, Shahryiar faz o percurso inverso

O avançado Mohammad Mohebi irá reforçar o plantel do Santa Clara até 2024.

O Santa Clara anunciou na tarde desta terça-feira a contratação de Mohammad Mohebi. O avançado de 23 anos estava a defender o emblema do ao Sepahan FC, da primeira liga iraniana, onde marcou nove golos em 41 jogos nas duas últimas épocas. O extremo assinou com o clube açoriano por três épocas, até 2024.

Mohammad Mohebi chega poucos dias depois de a equipa comandada por Daniel Ramos ter perdido Carlos Júnior para o Al Shabab, da Arábia Saudita. Em comunicado, o Santa Clara informou que "chegou a acordo junto do Sepahan FC para a permuta, a título definitivo, dos passes do atleta Shahryiar Moghanlou que irá reforçar a equipa iraniana e do atleta Mohammad Mohebi que irá reforçar o plantel do CD Santa Clara".

Shahryiar Moghanlou termina o seu vínculo contratual com o Santa Clara depois de ter somado um golo em treze jogos com a camisola dos açorianos. Mohebi, por sua vez, chega com apontado como um "um extremo veloz, capaz de deambular pelas duas faixas no ataque, dono de um portentoso e colocado remate". Nas duas últimas épocas, marcou nove golos em 41 jogos.

"Estou muito feliz por ter chegado ao futebol europeu. Vou dar o meu melhor para deixar a minha marca no Santa Clara", disse o atleta nas suas primeiras declarações ao site oficial do Santa Clara.