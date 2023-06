Santa Clara contrata central ao Mafra

Quarto reforço dos açorianos para 2023/24 é Pedro Pacheco.

O Santa Clara anunciou a contratação de Pedro Pacheco, defesa central que nas últimas duas temporadas alinhou no Mafra.

O defensor assina por uma época com os açorianos, num contrato que contempla ainda a possibilidade de ser prolongado por mais um ano, mediante o cumprimento de objetivos, informa a SAD encarnada.

Pacheco, de 26 anos, mostrou-se "muito feliz" por rumar ao Santa Clara e fez questão de mandar um abraço aos adeptos. "Sou mais um para ajudar o clube a tentar alcançar o seu principal objetivo: o regresso à I Liga", vincou em declarações partilhadas no sítio oficial da SAD.

Antigo internacional pelas camadas jovens de Portugal nos sub-19 e sub-20, Pacheco foi formado no Basileia, da Suíça, tendo ainda representado a formação do Amarante, entre os anos de 2019 e 2021. Na época passada, disputou 36 jogos com o Mafra, tendo apontado quatro golos e feito um assistência.

Este é o quarto reforço oficializado pelo Santa Clara, depois de Luís Rocha, David Bruno e Sema Velázquez.