Santa Clara confirma saída de Carlos Júnior e avançado deixa uma mensagem

Brasileiro ruma à Arábia Saudita. Santa Clara confirmou o negócio este domingo.

O Santa Clara confirmou este domingo a transferência de Carlos Júnior para Al-Shabab, depois de o clube saudita ter anunciado o avançado como reforço na passada sexta-feira.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com o Al-Shabab Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do atleta Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior, após solicitação do mesmo, por este ter tido em mãos uma proposta irrecusável do ponto de vista financeiro", informou o emblema açoriano, sem mencionar os valores do negócio.

Nas redes sociais, o jogador brasileiro deixou uma mensagem de despedida. "Vou embora, mas levo comigo um grande sentimento de gratidão. Agradeço ao Santa Clara pela oportunidade que me deu e por tudo que aprendi aqui. Sem sacrifício e sem trabalho duro nada se consegue. Essa equipa é a prova disso. Soubemos manter a confiança uns nos outros e nunca desistimos. Obrigado adeptos, pela confiança e carinho. Vocês são bravos!", pode ler-se no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlos Junior (@carlos13oficial)

Carlos Júnior foi uma das figuras da época 2020/21 do Santa Clara, em que os açorianos ficaram em sexto lugar na I Liga de futebol, a melhor classificação de sempre da história do clube.

Na época passada, o brasileiro foi o melhor marcador da equipa, com 14 golos, que o ajudaram a tornar-se o melhor marcador de sempre do conjunto açoriano no principal escalão do futebol nacional.

O jogador de 26 anos alinhava no Santa Clara desde a temporada 2019/20, sendo que em 2018/19 tinha tido uma experiência no Rio Ave.

Antes de chegar ao futebol português, Carlos Júnior alinhou nos brasileiros Paraná, Internacional e Atlético Mineiro.