Santa Clara confirma contratação de "um dos melhores jogadores da Liga 3"

Redação com Lusa

Martim Maia assinou um contrato válido por três temporadas.

O médio português Martim Maia, que representava o Amora da Liga 3, assinou contrato com o Santa Clara para as próximas três épocas, confirmou este sábado o emblema açoriano.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio anunciar a celebração de um contrato de trabalho com o atleta Martim Maia, válido para as próximas três temporadas desportivas", anunciou a formação açoriana em comunicado.

O Santa Clara realça que o jogador, que tem "facilidade" em desempenhar "várias funções no meio-campo", se destacou "na época passada como um dos melhores jogadores da edição inaugural da Liga 3".

Na última temporada, o jogador português de 24 anos realizou 22 jogos e apontou três golos. "Martim Maia impõe-se pela intensidade que impõe na partida e, aos 24 anos, pela maturidade que transparece em campo. Ameaça constante nas bolas paradas, nomeadamente no livre direto, é mais um dos vários atributos que levam a que este seja um lógico salto na carreira", lê-se na nota de imprensa.

Com passagens pelos escalões de formação de FC Porto, Leixões e Rio Ave, Martim Maia passou pelo Casa Pia (por empréstimo da equipa de Vila de Conde) e pelo Sosnowiec, da Polónia, antes de ingressar no Amora na época 2021/22.

Depois de ter anunciado a contratação do lateral Tomás Domingos (proveniente do Mafra) na quarta-feira, o médio é agora a segunda contratação do Santa Clara para a temporada 2022/23.

Em sentido inverso, o clube açoriano, que terminou a última edição da I Liga no sétimo lugar, já anunciou as saídas de Nené, Lincoln e Cryzan.