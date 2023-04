Santa Clara confiante para o jogo com o FC Porto: "Não há más alturas para se fazer história"

Treinador do Santa Clara mantém "esperança" e quer fazer "história" no Dragão

O treinador do Santa Clara, Danildo Accioly, prometeu esta sexta-feira que a equipa vai continuar a trabalhar "enquanto houver esperança" e disse querer fazer "história" conquistando pontos ao FC Porto na próxima jornada da I Liga.

"Não há más alturas para se fazer história. Queremos repetir aquilo que fizemos na primeira volta [empate 1-1, nos Açores] com uma equipa comprometida e aguerrida. Sabemos do elevado grau de dificuldade do jogo, mas de certeza absoluta que vamos dar o nosso melhor", afirmou, em declarações remetidas pelo departamento de comunicação do clube, uma vez que não foi organizada a habitual conferência de imprensa, de antevisão à partida da 28.ª jornada.

O conjunto açoriano, lanterna-vermelha do campeonato, vai ao Estádio do Dragão numa altura em que está há 14 jornadas sem vencer no campeonato: "Vamos continuar a nossa caminhada. Enquanto houver esperança vamos trabalhar para que possamos sair dessa situação".

Accioly destacou a evolução e o empenho dos jogadores, apesar de a equipa não estar a "conseguir alcançar os objetivos em termos pontuais".

"Nota-se que a equipa tem evoluído. Temos de manter este padrão e este nível que os jogadores, dia após dia, têm apresentado", vincou.

O técnico reconheceu que o Santa Clara tem "pago caro os erros" cometidos durante os jogos, pedindo "muita concentração" aos seus jogadores para o encontro frente ao campeão nacional.

"Temos sido penalizados. Temos pago caro os erros. Na situação em que nos encontramos, mais ainda. É preciso combater isso com concentração e com muita atenção aos pormenores do jogo, minimizando os riscos e erros, para que não possamos ser surpreendidos", reforçou.

O Santa Clara, 18.º e último classificado, com 15 pontos, vai defrontar o FC Porto, segundo, com 64, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, em jogo que será dirigido pelo árbitro Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.