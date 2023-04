Santa Clara queixa-se: "Não é penálti. Só é penálti no futebol português"

Santa Clara perdeu com o FC Porto

Declarações de treinador-adjunto Luís Morgado após o FC Porto-Santa Clara (2-1), partida da 28ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Se fossemos ver só pela classificação ninguém diria isso. Fizemos um excelente jogo, demonstrámos, aliás vimos a demonstrar desde o jogo em Alvalade, que estamos melhores. Fizemos um bom jogo com o Vizela e hoje fizemos um grande jogp. Agora, é uma questão de acreditar nestes jogadores e resta-nos dar continuidade. De certeza que as pessoas dos Açores ficaram orgulhosos de nós."

Sobre o resultado e o penálti: "A superioridade do FC Porto é evidente pela qualidade coletiva e individual do FC Porto. O que desbloqueia o jogo é um lance que não é penálti. Só é penálti no futebol português. E se vamos 0-0 para o intervalo, seria diferente. Aquele é um lance que só há futebol português".