Santa Clara avança para a rescisão depois de Allano acusar canábis

Avançado brasileiro acusou positivo após o jogo com o Vizela.

A SAD do Santa Clara vai avançar para a rescisão com justa causa com o avançado Allano, na sequência do controlo antidoping positivo do jogador.

Allano acusou positivo para canábis no controlo feito após o encontro da oitava jornada do campeonato, em Vizela, a 2 de outubro.

O jogador brasileiro já foi afastado do grupo e já se terá despedido dos restantes companheiros. O avançado de 26 anos chegoi ao clube açoriano na época passada e na atual temporada fez um golo em 15 jogos. Em Portugal também representou o Estoril.