Santa Clara assume intenção de chegar às competições europeias

O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, afirmou este domingo que a equipa açoriana vai procurar chegar às competições europeias, depois de ter atingido a marca de 35 pontos, que "praticamente 'carimba' a manutenção" na I Liga de futebol.

"Nós ambicionamos agora mais. Estamos em posição de lutar por algo mais bonito, que é colocar os Açores na Europa. É com essa genica, essa vontade e essa garra que nós vamos encarar, mister, as últimas jornadas", declarou Rui Cordeiro, que falava ao lado do treinador Daniel Ramos.

E prosseguiu: "Não temos de ter receio de assumir as coisas como elas são e temos de ambicionar sempre mais e lutar sempre mais, de forma humilde e competente".

Rui Cordeiro falava aos jornalistas na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, após a vitória do Santa Clara por 5-1 diante do Nacional.

"A vitória de hoje, além de ser uma vitória histórica pelos números, é uma vitória histórica, porque praticamente 'carimba' a manutenção do Santa Clara e dos Açores na I Liga, a caminho da quarta época consecutiva", afirmou.

O líder do clube açoriano considerou este um "momento histórico", dedicou a vitória aos adeptos e agradeceu ao "amigo pessoal" Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Santa Clara.

"É uma vitória do esforço, do suor e dedicação de todos aqueles que desde há seis anos para cá tornaram esse projeto possível", afirmou.

Rui Cordeiro avançou ainda que na próxima semana irá divulgar os nomes que compõem a sua lista de recandidatura à presidência do clube, que vai a votos em 01 de maio.

Com a vitória de hoje diante do Nacional, o Santa Clara iguala o Vitória de Guimarães no sexto lugar da classificação, com 35 pontos.

O último lugar de acesso às competições europeias é o quinto lugar, que atualmente é ocupado pelo Paços de Ferreira, com 44 pontos.

O Santa Clara venceu hoje o Nacional por 5-1, com golos de Villanueva (04 minutos), Rui Costa (35 e 47), Carlos Júnior (79) e Ukra (90+6), este na conversão de uma grande penalidade, enquanto o tento madeirense foi apontado por Rui Correia (66).