Santa Clara assegura empréstimo de avançado paraguaio

Walter González, de 27 anos, vai jogar no Santa Clara até ao final da temporada, por empréstimo do Olímpia.

O avançado paraguaio Walter González, de 27 anos, vai jogar no Santa Clara até ao final da temporada, por empréstimo do Olímpia, segundo anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga.

"A Santa Clara Açores, Futebol, SAD chegou a acordo com o Olímpia do Paraguai para a cedência de Walter González até final de junho de 2023. Mais se informa que esta SAD tem opção de compra do avançado", anunciou o clube num comunicado publicado no seu site, não detalhando os valores da opção de compra.

O avançado de 27 anos passou por Portugal nas épocas 2015/16 e 2016/17, altura em que representou o Arouca.

Além do Olímpia e Arouca, Walter González representou os mexicanos do Pachuca e Club León e os chilenos do Everton.

Neste mercado de transferências de inverno, os açorianos já tinham assegurado as contratações de Kento Misao (ex-Kashima Antlers do Japão) e Marcos Diaz (proveniente dos argentinos do Huracán).

No sentido inverso, abandonaram o clube Anderson Carvalho, Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente.

O Santa Clara é o 16º. classificado da I Liga, com 14 pontos, e na próxima jornada vai receber o Boavista, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.