Santa Clara apurou-se com 14 jogadores e homenageou os infetados que não viajaram

Santa Clara dedicou a vitória aos jogadores infetados com covid-19

No final da partida, os jogadores do Santa Clara mostraram as camisolas dos que não puderam viajar.

Com 10 casos positivos de covid-19 - nove jogadores e um elemento do staff -, o Santa Clara deslocou-se para a Eslovénia apenas com 14 jogadores, apurando-se esta quinta-feira para o play-off de acesso à fase de grupos da Conference League, com um triunfo por 1-0 sobre o Olimipja Ljubljana, que já havia derrotado na primeira mão, nos Açores, por 2-0.

Foi precisamente no final da partida na Eslovénia que os jogadores não infetados homenagearam os que não puderam viajar, no relvado, mostrando as camisolas dos companheiros: Cryzan, Bouldini, Marco, Pierre Sagna, Keita, Anderson Carvalho, Tassano e Romão.

O jogo na Eslovénia foi decidido por Rui Costa, aos 73 minutos, instantes depois de entrar.