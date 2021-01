Santa Clara apresenta avançado brasileiro e é um regresso a Portugal

Allano assinou por duas épocas e meia.

O Santa Clara anunciou esta segunda-feira a contratação de Allano, com quem assinou um contrato válido por duas temporadas e meia.

O avançado canarinho de 25 anos vem do CSA, do Brasil, e já regista uma passagem por Portugal, ao serviço do Estoril, onde chegou na segunda metade da temporada 2016/17. Seguiram-se aventuras na Turquia, pelo Bursaspor, e Japão, no Ventforet Kofu.

Formado no Botafogo e com passagens por Cruzeiro e Bahia, Allano "pode atuar nas duas faixas do ataque e também no apoio ao ponta de lança. É um atleta que se destaca pela velocidade e objetividade que consegue imprimir no jogo e pela natural apetência pelo golo. A qualidade de drible e o seu potente remate são outras das valências do seu jogo", conforme refere o Santa Clara.

"Gosto muito de atacar e de ir para cima dos adversários", admitiu o jogador, citado pelo site oficial do Santa Clara.