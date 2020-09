Santa Clara anuncia renovação de guarda-redes

O terceiro guarda-redes do plantel tem 22 anos, é formado nas camadas jovens do clube e estava em final de contrato, depois de ter feito parte da equipa em 2019/20.

O guarda-redes Rodolfo Cardoso renovou o contrato com o Santa Clara para as próximas três temporadas, informou esta quarta-feira o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Rodolfo Cardoso para a prorrogação do vínculo contratual vigente para as próximas três temporadas", lê-se em nota de imprensa enviada pelo clube.

O terceiro guarda-redes do plantel tem 22 anos, é formado nas camadas jovens do clube e estava em final de contrato, depois de ter feito parte da equipa em 2019/20.

"É muito especial para mim continuar a ajudar o Santa Clara, continuar a representar o clube da minha terra, um clube com o qual já estou completamente identificado", afirmou o jogador açoriano em declarações enviadas pelo departamento de comunicação do Santa Clara.

No próximo domingo, o Santa Clara arranca a I Liga com um dérbi insular, ao receber o Marítimo, às 15h00 locais (mais uma hora no continente português).

Não Perca Benfica A análise aos jogadores do Benfica na Grécia: reforço ameaçou chegar à Champions O Benfica perdeu por 2-1 no reduto do PAOK e viu esfumarem-se as hipóteses de chegar à Liga dos Campeões. Confira as apreciações de O JOGO aos jogadores das águias.

Para atacar a próxima temporada, o Santa Clara já contratou Villanueva (ao Málaga de Espanha), Júlio Romão (ao Atlético Paranaense do Brasil), Gustavo Viera (aos uruguaios do Liverpool de Montevideo), André Mesquita (ao Marítimo B), Jean Patric (ao Académico de Viseu) e Mansur (ao Atlético Mineiro do Brasil).

No sentido inverso, abandonaram os Açores Zaidu, Mamadu, Zé Manuel, César e Francisco Ramos.

Depois de duas épocas sob o comando técnico de João Henriques na I Liga, o Santa Clara irá ser orientado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos, naquela que é a terceira presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, um feito inédito na história do clube.