Santa Clara anuncia empréstimo de Shahriyar

Segundo a nota de imprensa, o atleta de 26 anos vai ser emprestado a um dos clubes "mais relevantes" da sua terra natal.

O avançado iraniano Shahriyar foi emprestado pelo Santa Clara ao Persepolis Football Club, equipa do principal escalão de futebol do Irão, revelou esta segunda-feira o clube açoriano da I Liga.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Persepolis Football Club para a cedência do passe do atleta Shahriyar Moghanloo, a título temporário, até ao final da presente temporada", lê-se em nota de imprensa.

O clube açoriano destaca que o avançado iraniano cumpriu a sua "primeira passagem pelo futebol europeu", ao chegar no início desta época ao Santa Clara.

"Na sua primeira passagem pelo futebol europeu, Shahriyar participou em 13 jogos, tendo apontado o histórico golo que apurou o CD Santa Clara para os quartos-de-final da Taça de Portugal diante do Moreirense", realça o clube açoriano.

"O avançado terá agora a possibilidade de continuar a evoluir, desta feita regressando ao seu país de origem, representando um dos mais relevantes clubes do panorama desportivo do Irão", assinala a formação insular.

Em 24 de setembro, foi anunciado que o avançado iraniano Shahriyar Moghanlou, que jogava no Paykan do Irão, iria ser jogador do Santa Clara para a temporada 2020/21.

Ao serviço do Paykan, clube que representou desde 2014/15, Shahriyar foi o segundo melhor marcador do campeonato do Irão na época passada, apontando 13 golos em 14 jogos.

Com 28 pontos em 22 jogos, o Santa Clara é oitavo classificado da I Liga.