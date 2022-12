Santa Clara anuncia contratação de internacional japonês

Kento Misao é reforço dos açorianos até junho de 2024, com opção para mais duas temporadas (até final da época 2025/26).

O Santa Clara anunciou esta segunda-feira a sua primeira contratação de inverno. Kento Misao, internacional japonês, assinou contrato até 2024, com opção para duas temporadas adicionais (até final da época 2025/26).

O médio, de 26 anos, chega dos japoneses do Kashima Antlers, terminando uma passagem de sete anos no clube pelo qual venceu uma Liga e uma Taça do Japão e ainda a Liga dos Campeões asiática, em 2018.

Formado no Tokyo Verdy, Misao representou a principal seleção japonesa em seis ocasiões e é esperado nos Açores até ao final de dezembro. Em 2022, apontou três golos em 43 partidas disputadas pelo Kashima Antlers.