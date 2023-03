Santa Clara alvo de buscas pelo MP por suspeitas de uso ilegítimo de dinheiro

Fotografia: Site oficial do Santa Clara

Estádio São Miguel, casa do Santa Clara

Redação com Lusa

O Ministério Público (MP) fez buscas nos Açores e em vários pontos do território continental por suspeitas de alegada utilização ilegítima de dinheiro do Santa Clara através de transferências para as contas de administradores, revelou esta segunda-feira o MP.

Segundo a nota publicada na página do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), as buscas foram efetuadas a residências em Ponta Delgada, Vila Nova de Famalicão, Moimenta da Beira, Espinho, Lisboa e ainda na Madeira. Foram também alvo de buscas escritórios de advogados situados em Lisboa e nos Açores e três empresas açorianas.

"Em causa estão factos suscetíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e abuso de confiança", salientou o MP, acrescentando que a investigação do DCIAP conta com o apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ).