Santa Clara à espera de Silas, mas há outros nomes apontados

Silas, ex-treinador do Famalicão

Açorianos esperam uma resposta do treinador, desejado para render Daniel Ramos.

Os dirigentes da SAD açoriana estão a aguardar a resposta de Silas ao convite formulado para o técnico de 45 anos suceder no cargo a Daniel Ramos, que ontem, quinta-feira, foi oficializado no Al-Faisaly da Arábia Saudita.

O ex-treinador do Famalicão, Sporting e Belenenses é o desejado pela estrutura açoriana e Silas deverá dar uma resposta definitiva nas próximas horas.

Os trabalhos desenvolvidos ao serviço dos dois clubes de Lisboa e o facto de ter larga experiência na I Liga, principalmente como jogador, permite ao treinador lisboeta estar no topo das preferências dos açorianos.

Caso a solução Silas não seja possível de concretizar, a SAD do Santa Clara tem, como alternativas, os nomes de Nuno Campos, ex-adjunto de Paulo Fonseca, e Jorge Costa, ex-treinador do Farense.