SAD do Santa Clara confrontada com mais dois processos judiciais

Movidos por duas empresas de agenciamento.

O Tribunal Judicial da Comarca dos Açores recebeu mais dois processos contra a SAD, movidos por duas empresas de agenciamento e representação de jogadores.

No passado dia 14, a empresa Nuno Correia - Gestão de Carreiras Desportivas Unipessoal Lda avançou com mais uma ação (a juntar às anteriores duas execuções sumárias que, entretanto, já correm nos tribunais intentadas por este grupo) no valor de 25 800,96€. No dia seguinte (15) foi a Football Assessoria e Serviços Esportivos Eireli a colocar uma ação no valor de 12 702,79€ contra a SAD do Santa Clara.

Ao que O JOGO apurou, estes processos dizem respeito a comissões que não foram pagas pelas anteriores administrações da Santa Clara Açores - Futebol SAD. A atual SAD açoriana reafirmou, entretanto, que não comenta casos judiciais em curso.