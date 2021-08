Rui Cordeiro: "Não confirmo, nem desminto, o interesse em Luiz Phellype"

Luiz Phellype, avançado do Sporting, é alvo do Santa Clara para 2021/22

Avançado brasileiro, fora das contas de Rúben Amorim, ficou sensibilizado com a abordagem de Daniel Ramos e deverá aceitar um empréstimo. Entendimento quase total

À partida para Belgrado, onde o Santa Clara defronta o Partizan pelo apuramento para a Conference League, o presidente da SAD açoriana, Rui Cordeiro, colocou em aberto a possibilidade de contratar o avançado Luiz Phellype (Sporting) neste defeso.

"Todos os dias existem aviões que voam para os Açores. Ainda não tenho passagem marcada para o Luiz Phellype. O mercado continua aberto, (...) está muito bem entregue ao diretor desportivo, em consonância com o treinador. Não confirmo, nem desminto, o Luiz Phellype, mas o foco agora é mesmo o Partizan", afirmou, esta quarta-feira, o dirigente, no aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Conforme OJOGO apurou, o avançado brasileiro, fora das contas do técnico Rúben Amorim para esta época, ficou sensibilizado com a abordagem do treinador Daniel Ramos e estará inclinado a aceitar uma proposta de empréstimo do Santa Clara.

O interesse açoriano em Luiz Phellype, que tem mais três anos de contrato com o Sporting (17 golos em 47 jogos disputados), despoletou-se com a venda do avançado Carlos Júnior, a troco de 2,5 ME. O entendimento para a transferência é quase total.