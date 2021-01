Rui Cordeiro após adiamento do Santa Clara-Benfica: "Vivemos numa ilha em que chove"

Líder do Santa Clara comentou o adiamento do jogo frente ao Benfica para as 17h00 de amanhã, segunda-feira.

Condições meteorológicas: "As condições... Vivemos numa ilha em que chove. Hoje infelizmente [o tempo] não melhorou [para] as condições necessárias, amanhã em princípio já não haverá chuva e estarão reunidas condições para se realizar o jogo."

Sintonia: "É uma sintonia que os clubes têm de ter, capacidade de diálogo juntamente com a Liga e a equipa de arbitragem. Encontrámos um consenso, acima de tudo está salvaguardada a saúde dos atletas. A previsão é que o tempo irá melhorar e irá haver condições para realizar o jogo."

Foi fácil chegar a acordo com o Benfica para a data para retoma do jogo? "O futebol vive de harmonia e de consensos, o jogo terá de se realizar. Se amanhã [o tempo] estiver melhor, com o relvado em melhores ou piores condições, em princípio irão reunir-se as condições para o jogo se realizar."

Ambição de um bom resultado contra o Benfica mantém-se? "Claro que se mantém, o que nós temos aqui é futebol por natureza, jogamos ao sol, à chuva, ao frio. A ambição mantém-se intacta. Hoje não há condições, mas amanhã com maior ou menor dificuldade o jogo irá realizar-se e o Santa Clara irá dar tudo por tudo para conquistar os três pontos."

Falou-se em adiar o jogo para outra data? "O cenário está em aberto, mas a equipa do Benfica está sobrecarregada, com Taça da Liga, Taça de Portugal e competições europeias. Já aconteceu no Paços, em que o estado do tempo estava igual ou pior do que hoje, no dia a seguir realizou-se o jogo. Já parou de chover. Amanhã acreditamos que o jogo se irá realizar."