Rúben Oliveira renova com o Santa Clara e lembra tempos difíceis

Médio assinou um contrato válido até 2023.

O médio português Ruben Oliveira, de 27 anos, renovou contrato com o Santa Clara até junho de 2023, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga.

"A Santa Clara Açores - Futebol SAD vem por este meio comunicar a celebração de novo vínculo contratual com o atleta Rúben Oliveira por mais uma temporada desportiva, até junho de 2023", anuncia o emblema açoriano em nota de imprensa.

Em declarações ao departamento de comunicação do clube, Rúben Oliveira, que participou em 10 jogos na última época, disse ser um "orgulho continuar a representar" o Santa Clara. "Continuar no Santa Clara para mim significa estabilidade, significa dar continuidade ao trabalho que foi feito numa casa que hoje conheço bem e em que me sinto bem. É com muita felicidade e com muito orgulho que vou continuar a representar este clube e uma região", afirmou o jogador.

A SAD do Santa Clara diz acreditar "veementemente nas qualidades do atleta" e enaltece o "notável espírito de superação" do médio, que tem sofrido lesões graves nas últimas épocas.

"Os [meus] primeiros tempos no Santa Clara não foram fáceis. Passei por essa lesão que me deixou afastado durante algum tempo, mas felizmente consegui recuperar, dar a volta por cima e ir a tempo de dar o meu contributo à equipa e ser feliz", declarou.

O jogador chegou ao Santa Clara na época 2020/21, depois de duas temporadas ao serviço do Desportivo das Aves, no qual realizou 50 jogos.

Rúben Oliveira jogou sempre em Portugal, passando pelo Feirense, pelo Vitória de Guimarães, pelo Desportivo das Aves e pelo Rio Ave, somando ainda passagens pelos escalões de formação do Sporting e da Sanjoanense.