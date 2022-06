Ricardo Silva troca FC Porto pelo Santa Clara e o passe fica dividido entre os clubes

O jovem guarda-redes será apresentado nos próximos dias pelo emblema insular.

Ricardo Silva, guarda-redes do FC Porto, vai assinar pelo Santa Clara. Aos 23 anos, o jovem guardião, que fez toda a formação nos dragões, depois de se ter iniciado no Candal, vai assinar um contrato de três anos com o clube açoriano. O passe do jogador fica dividido entre o FC Porto e o Santa Clara.

Ricardo Silva, na última época, foi importante na concretização do objetivo da equipa B dos portistas de se manterem na II Liga, efetuando 29 jogos. Já na temporada anterior, Ricardo Silva tinha realizado 28 jogos na baliza dos dragões, revelando excelentes qualidades.