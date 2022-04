Ricardinho renova com Santa Clara e fica com cláusula de rescisão milionária

Médio ofensivo renovou até 2025

O Santa Clara renovou contrato com Ricardinho, cuja cláusula de rescisão passou a estar blindada em 15 milhões de euros, anunciou o clube açoriano esta terça-feira.

"A celebração de novo vínculo contratual do jogador com a nossa sociedade desportiva mostrou-se vantajosa para todas as partes envolvidas", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema nas redes sociais.

O médio ofensivo, de 25 anos, cumpre a primeira época na Liga Bwin, após duas temporadas na terceira divisão, em que representou o Praiense e o Torreense. Até ao momento, Ricardinho leva cinco golos e duas assistências em 39 aparições pelos insulares.