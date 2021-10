Ricardinho marcou ao FC Porto: "É um sonho, mas queremos sempre mais"

Declarações de Ricardinho, médio do Santa Clara, autor de um dos golos da vitória com o FC Porto (3-1), esta terça-feira, no estádio São Miguel, no encontro do Grupo D da Taça da Liga.

Marcar: "É muito especial para mim, por ser o primeiro golo com a camisola do Santa Clara, ainda para mais numa vitória frente ao FC Porto, que é uma grande equipa. Mas, além do golo, estou mais feliz pela vitória, que foi fruto de muito trabalho da nossa equipa. Espero que os adeptos estejam connosco, nas derrotas e nas vitórias, porque lhes vamos dar muitas alegrias."

Espírito de sacrifício da equipa: "Sim, tivemos de lutar, ter espírito de equipa e uma união muito grande para termos este resultado. Agora é desfrutar, porque daqui a pouco temos outro jogo importante, com o Belenenses, e vamos focar-nos no trabalho para trazermos outra vitória para os Açores."

Época de sonho: "Sim, é um sonho, mas queremos sempre mais. Isto é só um pequeno passo para alcançar algo mais e no final da época espero estar a festejar coisas boas com o Santa Clara."