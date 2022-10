Ricardinho e o empate com o FC Porto: "Se tivéssemos tido mais calma..."

Ricardinho, jogador do Santa Clara

Declarações de Ricardinho, jogador do Santa Clara, após o empate a um golo com o FC Porto, para a ronda 11 do campeonato.

Gerir o jogo: "O grande mérito é saber gerir o jogo e tudo à volta. Como na época passada, muita gente falava deste Santa Clara e voltámos a dar grandes respostas. Acreditámos sempre que era possível levar pontos. Na parte final acreditámos que podíamos ter levado os três e, se tivéssemos tido mais calma, se calhar podia ter acontecido. É uma grande resposta, de uma equipa quase toda a nova, que tem muito para dar a estes adeptos, que hoje foram incansáveis."

Jogo mais completo: "Mais completo seria se tivéssemos ganho os três pontos. Mas foi um grande jogo. É esta a atitude que temos de levar para os jogos seguintes. Contra o Sporting já demonstrámos que temos uma equipa forte e com caráter. Mas não pode ser só contra os grandes. Tem de ser contra todas as equipas do campeonato."

Aumento da maturidade da equipa: "Uma mudança é sempre difícil. O que peço é que as pessoas do clube e de fora continuem a acreditar no que é feito, porque nunca é fácil mudar e pouco a pouco vamos conseguir o que queremos e os nossos objetivos."