Santa Clara perto de perder mais um avançado: "Recebi propostas"

Shahriyar num duelo com Diogo Queirós, do Famalicão

Avançado Shahriyar revelou que tem propostas do Persepolis e do Tractor, estando recetivo.

Shahriyar Moghanlou, avançado que o Santa Clara contratou no início da época aos iranianos do Paykan FC, revelou esta semana que tem propostas de dois clubes do Irão. Em declarações à MEHR News Agency, a agência de notícias iraniana, o avançado de 26 anos revelou que o seu agente está a negociar o seu regresso ao Irão, já que está a analisar propostas do Persepolis FC e do Tractor Club.

"Recebi uma oferta do Persepolis e do Tractor e o meu agente está em vias de conseguir o consentimento do Santa Clara", afirmou.

A saída, caso haja entendimento, será no imediato, uma vez que decorre, desde 17 de fevereiro até 15 de março, o segundo período de inscrições de atletas no Irão. O agente do jogador esteve em Teerão a negociar com os dirigentes do campeão iraniano em título.

Shahriyar apenas adianta que "o Persepolis é uma grande equipa e tem obtido grande sucesso nos últimos anos. Vamos ver o que acontece".