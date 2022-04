Rafael Ramos despede-se do Santa Clara no Dragão

Proposta irrecusável do Corinthians leva lateral a trocar Açores por São Paulo

O lateral-direito Rafael Ramos é pretendido por Vítor Pereira, que pretende contar com o jogador português do Santa Clara para reforçar a defesa do Corinthians.

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo site Globoesporte, dando conta que o objetivo do Timão é contar, de imediato, com o jogador de 27 anos. Ou seja, antes de acabar a Liga Bwin e começar o Brasileirão.

De facto, apurou O JOGO, é quase certo que Rafael Ramos fará esta noite, frente ao FC Porto, o último jogo com a camisola do Santa Clara, devendo viajar nos próximos dias para o Brasil, onde assinará com o Corinthians após uma proposta irrecusável para se juntar à equipa treinada pelo português Vítor Pereira.

O facto do contrato de Rafael Ramos terminar em junho de 2022 facilita a transferência imediata.

