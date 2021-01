Presidente do Santa Clara lembra vitória na Luz: "Não é por estarmos mais ambientados..."

Rui Cordeiro falou antes do reatamento do encontro com o Benfica.

O duelo entre Benfica e Santa Clara, cujo reatamento foi marcado para as 17h00 desta segunda-feira, vai prosseguir dentro de alguns minutos e, antes do "novo" apito inicial, o presidente dos açorianos, Rui Cordeiro, recordou a vitória da época passada (por 4-3) sobre as águias no Estádio da Luz.

"Transtorno causado pelo adiamento? As condições estão melhores. Não há um lençol freático. Houve ajuda do Governo dos Açores. As equipas estão preparadas e o Benfica vai fazer tudo para conquistar os três pontos. Vantagem para nós? São onze contra onze. Temos de saber adaptar-nos a tudo, ao nevoeiro da Choupana também... Ontem [domingo] era para salvaguardar a saúde. Não é por estarmos mais ambientados aqui, caso contrário também não estávamos ambientados no ano passado [vitória na Luz]", atirou Rui Cordeiro.