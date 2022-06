Presidente da SAD do Santa Clara está na Turquia a negociar Lincoln

Médio do Santa Clara deverá transferir-se para o Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus.

Ismail Uzun, presidente da SAD do Santa Clara, está na Turquia com o objetivo de negociar Lincoln, ao que tudo indica com o Fenerbahçe, clube treinado por Jorge Jesus.

Segundo apurou O JOGO, Uzun ainda não fechou negócio, mas esta viagem, curiosamente ao seu país de origem, deve mesmo servir para encerrar em definitivo a transferência de um dos mais cobiçados jogadores do plantel açoriano, que nos últimos dias tinha sido também associado ao FC Porto.

A confirmar-se a mudança, será a segunda experiência do brasileiro, de 23 anos, na Turquia, depois da passagem, em 2018, pelo Rizespor, então por empréstimo do Grémio. Lincoln tem apenas mais um ano de contrato com o Santa Clara, daí a urgência de o transferir neste defeso.

