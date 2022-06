Presidente da SAD confirma oferta do Fenerbahçe por Lincoln: "Negócio excelente"

Ismail Ozun, presidente da SAD, confirmou a O JOGO proposta da Turquia por Lincoln e hoje pode haver fumo branco. Acordo terá de ser ratificado hoje pelo Conselho de Administração da SAD dos açorianos, que ficarão com percentagem de futura venda e ainda podem receber jogadores descartados por Jorge Jesus.

O Conselho de Administração da SAD do Santa Clara vai reunir-se este sábado para analisar a proposta do Fenerbahçe por Lincoln. Ismail Uzun, presidente da SAD açoriana, esteve em Istambul nos últimos dias, onde se reuniu com os dirigentes do clube turco, e na bagagem trouxe a oferta do vice-campeão da Turquia, clube agora orientado por Jorge Jesus.

"Trata-se de um excelente negócio para o Santa Clara", afirmou a O JOGO o presidente da SAD, sem revelar pormenores da proposta que vai apresentar, primeiro, aos membros do Conselho de Administração. Ainda assim, o dirigente turco, que preside à SAD do Santa Clara desde 29 de agosto de 2021, adiantou que o Fenerbahçe vai desembolsar uma considerável verba pelo passe do jogador, havendo ainda a cedência de um ou mais jogadores dos turcos aos açorianos. Além disso, o Santa Clara ficará também com uma percentagem sobre uma futura venda do jogador.

Lincoln, de 23 anos, está há três temporadas no Santa Clara e na época de 2022/23 cumpriria o último ano de contrato. Esta é a derradeira oportunidade para os açorianos conseguirem rentabilizar o maior ativo do plantel.

O brasileiro, cobiçado também pelo FC Porto, tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros e os brasileiros do Grémio, onde fez toda a formação e se estreou como sénior, com apenas 17 anos, pela mão do antigo selecionador de futebol de Portugal, Luiz Felipe Scolari, ainda possuem 20% do passe do atleta.