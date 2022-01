Pipe Gómez chega ao Santa Clara por empréstimo

O colombiano é o quarto reforço de inverno do Santa Clara

O avançado Pipe Gómez, de 22 anos, vai jogar no Santa Clara na próxima época e meia por empréstimo do Leones FC da Colômbia. "A Santa Clara Açores Futebol, SAD anuncia a chegada de Luis Felipe Gómez Miranda, conhecido como Pipe Gómez no mundo do futebol. O avançado colombiano de 22 anos chega por empréstimo de época e meia, proveniente do Leones FC, em cedência que contempla opção de compra", lê-se na nota de imprensa.

O emblema açoriano destaca que o atleta colombiano apontou 18 golos na época passada, sendo um jogador dotado de um "remate fácil" e com "compostura em frente à baliza".

Segundo o clube, o jogador também pode "ser opção no lado esquerdo" do ataque, onde pode "fazer valer a sua vertiginosidade e potência no pé direito".

"Com um crescimento notável no panorama do futebol colombiano, o avançado chega ao Santa Clara naquela que, aos 22 anos, será a sua primeira experiência fora do país de origem. Desejamos ao atleta as maiores felicidades na sua nova etapa profissional como jogador do Santa Clara", indica o clube.

O colombiano é o quarto reforço de inverno do Santa Clara, depois do médio ofensivo Patrick Machado (ex-Grémio), de Tagawa, proveniente o FC Tokyo, e da contratação do extremo colombiano Óscar Barreto, de 28 anos, que representava os peruanos do Sport Huancayo.

No sentido inverso, já abandonaram os Açores neste defeso os extremos Jean Patric, Keyta e os avançados Bouldini e Luiz Phellype.