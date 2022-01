Patrick Machado chega do Grémio para reforçar o Santa Clara

Sem espaço no plantel principal do Grémio, o médio Patrick Machado muda-se para os Açores.

Patrick Machado, médio ofensivo brasileiro, vai ser reforço do Santa Clara. O jogador, de 23 anos, deverá ser emprestado pelo Grémio até ao final da temporada, sendo que os açorianos ficam com opção de compra.

"Estamos a resolver os últimos detalhes burocráticos para que o Patrick possa apresentar-se no Santa Clara. O atleta está feliz com a possibilidade de jogar numa grande liga da Europa, e temos a certeza que ele está pronto para esse novo momento na carreira", referiu Ulisses Jorge, empresário do atleta.

Formado no Grémio, onde venceu dois campeonatos gaúchos, Patrick passou também pelo Criciúma e pelo Brasil de Pelotas (fez de jogos na época anterior, na segunda divisão brasileira).