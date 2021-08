Partizan é o adversário do Santa Clara no play off da Conference League

Equipa sérvia eliminou os russos do Sochi

O Partizan é é o adversário do Santa Clara no play off da Conference League. Esta quinta-feira, o histórico clube da Sérvia afastou a formação russa do Sochi.

Depois do empate a um golo na Rússia, a segunda mão foi decidida apenas nas grandes penalidades, já que ao cabo dos 90 e dos 120 minutos verificava-se uma igualdade a dois golos. Nos penáltis, a equipa sérvia concretizou por quatro vezes, contra dois penáltis concretizados pelo adversário.

Recorde-se que Santa Clara garantiu hoje o apuramento para o play-off ao somar nova vitória sobre o Olimpija Ljubljana (1-0), na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Depois de ter vencido em casa por 2-0, o conjunto açoriano, com várias baixas causadas pelo novo coronavírus, venceu em Ljubljana graças a um golo de Rui Costa, aos 73 minutos.