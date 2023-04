Declarações do treinador Danildo Accioly após o Santa Clara-Chaves (1-1) da 29ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Acho que foi claro. Criámos oportunidades. Faltou-nos eficácia para premiar aquilo que os jogadores fizeram e que têm vindo a fazer durante os últimos três jogos para materializar em golos e vitórias [o "bom trabalho"]. Perante um adversário como o Chaves, uma boa equipa e com boas soluções, nós conseguimo-nos bater e praticar um bom futebol. Infelizmente, não levamos os três pontos que acho que merecíamos por tudo aquilo que fizemos. Seria justo. É continuar a nossa luta."

Ainda o FC Porto: "O nosso desafio esta semana foi passar a mensagem aos jogadores de que se transportarmos aquilo que fizemos no Estádio do Dragão [na última jornada] para o jogo de hoje estaríamos próximo de ganhar o jogo. O jogo são 90 minutos, o adversário tem o seu valor e o seu mérito. Cada jogo tem a sua história, mas acredito que os jogadores deram tudo e foram incríveis nas missões que foram pedidas. É com esse espírito, esse caráter e esse compromisso que alimentámos a esperança de nos mantermos na I Liga".