Oficial: Thiago Santana deixa o Santa Clara

Melhor marcador do clube na I Liga ruma ao futebol japonês.

O avançado brasileiro Thiago Santana, o melhor marcador do Santa Clara na I Liga, vai abandonar o clube açoriano para ingressar no Shimizu S-Pulse, equipa da primeira divisão japonesa.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Shimizu S-Pulse, equipa japonesa que atua na J-League, para a cedência, a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva do atleta Thiago Santana, a partir do próximo mês de janeiro", lê-se no comunicado emitido pelo clube açoriano.

O Santa Clara salienta que o brasileiro de 27 anos deixa um "legado inigualável nos Açores", tendo sido "pedra basilar na afirmação do clube na I Liga". "Ao longo destas quatro temporadas foi exemplo de profissionalismo, abnegação e dedicação a esta casa, saindo com o título de melhor marcador da história do clube no principal escalão do futebol português", afirma o Santa Clara.

O avançado brasileiro ingressou no emblema insular na época 2017/18 e realizou 97 jogos e marcou 35 golos ao serviço do clube. Atualmente, Thiago Santana é o segundo melhor marcador da I Liga com sete golos marcados em nove jogos.

Nos últimos dois encontros do Santa Clara, ambos frente ao Vitória de Guimarães (para o campeonato e para a Taça de Portugal, Santana já não tinha sido convocado.

O valor da transferência não foi comunicado pela equipa insular, mas O JOGO sabe que esta rende cerca de um milhão de euros ao clube da I Liga.

O Santa Clara é o sétimo classificado do campeonato, com 13 pontos, e vai jogar contra o Moreirense, a 29 de dezembro, em jogo da 11.ª jornada da I Liga.