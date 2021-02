Oficial: Santa Clara reforça ataque com Rui Costa

Redação com Lusa

Avançado que passou pelo FC Porto B assina pelos açorianos.

O avançado Rui Costa, que representava o Corunha, vai jogar no Santa Clara nas próximas duas temporadas e meia, anunciou esta segunda-feira o clube açoriano da I Liga.

Em comunicado, a equipa açoriana destaca que o jogador de 24 anos vem de uma temporada em Espanha, primeiro ao serviço do Alorcón da segunda divisão e depois no Corunha, que milita no terceiro escalão.

O Santa Clara acrescenta que foi em Portugal que Rui Costa "começou a dar nas vistas", sobretudo ao serviço do Famalicão, "onde assinalou doze golos em apenas dezanove jogos".

"As qualidades evidenciadas valeram-lhe, primeiro, uma chamada ao Portimonense e, posteriormente, ao FC Porto, onde acabaria por atuar na equipa secundária", lê-se no comunicado.

O emblema açoriano realça que o avançado é "extremamente inteligente na movimentação e ocupação tática", sendo ainda "dotado de uma capacidade de finalização assinalável".

"O atleta que vem ocupar a vaga deixada em aberto pela saída de Thiago Santana, vai procurar reencontrar a felicidade no seu país de origem, afirmando-se derradeiramente no principal escalão do futebol nacional", aponta.

No mercado de transferências de inverno, já abandonaram o Santa Clara os jogadores André Mesquita (emprestado ao Mafra), Thiago Santana (que rumou Shimizu S-Pulse do Japão) e Osama Rashid, que se juntou a Sá Pinto nos turcos do Gazisehir Gaziantep.

No sentido inverso, além de Rui Costa, os açorianos contrataram neste defeso Allano (ex-Estoril), Morita, que jogava no Kawasaki Frontale do Japão, e Ruben Oliveira.

O Santa Clara é o sétimo classificado da I Liga, com 21 pontos.