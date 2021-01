Oficial: Santa Clara contrata internacional japonês

Hidemasa Morita reforça as opções de meio-campo de Daniel Ramos.

O médio internacional japonês Hidemasa Morita, de 25 anos, vai jogar no Santa Clara, tendo assinado um contrato válido por três épocas e meia, anunciou esta quinta-feira o clube açoriano.

Em comunicado de imprensa, a SAD do Santa Clara informa que "chegou a acordo com o atleta Hidemasa Morita para a celebração de um contrato profissional vigente para as próximas três temporadas e meia".

Nas últimas três épocas, o médio defensivo atuou no campeão japonês Kawasaki Frontale, tendo realizado 108 jogos e marcado dois golos.

"É um atleta que se destaca pela forma voluntariosa e abnegada com que se move dentro de campo, sendo dotado de uma extraordinária capacidade de recuperação de bola e de uma elevada assertividade no capítulo do passe", escreve o Santa Clara em nota de imprensa.

Os açorianos destacam ainda o "currículo assinalável" do japonês, que tem dois campeonatos, duas taças e uma supertaça do Japão, tendo constado do melhor onze da última edição do campeonato nipónico.