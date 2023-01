Oficial: Santa Clara contrata guarda-redes argentino de 36 anos

Marcos Díaz chega do Huracán e assina contrato até ao final da próxima temporada. É a primeira experiência do guarda-redes fora do seu país

Marcos Díaz, guarda-redes de 36 anos, é o mais recente reforço do Santa Clara. O experiente guardião chega do Huracán.

Em comunicado, os açorianos confirmaram a chegada do reforço, que assina contrato até ao final da próxima temporada.

Aos 36 anos, esta será a primeira experiência de Díaz fora do seu país de origem. Na Argentina representou emblemas como o Talleres, o Boca Juniors ou o Colón.

A chegada de Díaz estará relacionada com a lesão muito grave do guardião Marco Pereira, que já foi operado ao joelho direito e que não joga mais em 2022/2023.

Díaz é o segundo reforço de inverno do Santa Clara, depois da chegada do médio japonês Kento Misao.

