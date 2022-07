Oficial: médio formado no FC Porto reforça Santa Clara

Médio chega do Estoril e assina por duas temporadas, reencontrando Mário Silva, com quem tinha trabalhado no FC Porto

Rodrigo Valente, antigo médio do FC Porto, é reforço do Santa Clara para as próximas duas temporadas, anunciou o clube açoriano numa nota publicada no seu site oficial.

Depois de uma época no Estoril, onde realizou apenas cinco partidas, o internacional sub-19 por Portugal reencontra Mário Silva, com quem trabalhou na formação do FC Porto.

Tendo cumprido todas as etapas na formação do FC Porto, Rodrigo Valente fez parte da equipa que conquistou a Youth League, em 2019.