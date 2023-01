Confirmado: Mário Silva deixa comando técnico do Santa Clara

Técnico tinha contrato com os açorianos até ao final da próxima época. Antigo defesa deixa o clube no 15º lugar da Liga Bwin

Mário Silva já não é treinador do Santa Clara, informou o clube açoriano em comunicado, nesta sexta-feira.

"A Santa Clara Açores, Futebol, SAD vem por este meio informar a rescisão contratual com o treinador Mário Silva, que estava vinculado até final de junho de 2024", pôde ler-se no site oficial dos açorianos.

Nos Açores desde janeiro de 2022, Mário Silva, de 45 anos, realizou um total de 48 partidas no comando do Santa Clara, terminando com oito vitórias, 14 empates e 16 derrotas. Deixa o clube no 15º lugar da Liga Bwin.

Danildo Accioly assumirá a equipa de forma interina, comunicou o Santa Clara, na mesma nota.