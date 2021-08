Oficial: Luiz Phellype reforça Santa Clara até ao final da época

Avançado, que estava na equipa B do Sporting, voltará a jogar no principal escalão, do qual foi arredado em janeiro de 2020, quando se lesionou gravemente

Cobiçado pelo Santa Clara há algumas semanas, conforme OJOGO deu oportunamente conta, o avançado brasileiro Luiz Phellype foi, esta segunda-feira, anunciado como reforço do plantel açoriano durante a época 2021/22, por empréstimo do Sporting.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com a Sporting Clube Portugal, Futebol S.A.D para a cedência, a título temporário, do atleta Luiz Phellype Luciano Silva pelo período de uma época", lê-se no site do Santa Clara.

Nas primeiras palavras com a camisola açoriana, Luiz Phellype considerou ser "muito bom poder representar este clube" da ilha de São Miguel até maio de 2022 e descreveu-se como um avançado que "gosta de procurar os melhores espaços para marcar" golos.

O ponta de lança voltará a jogar no principal escalão nacional, algo que já não faz desde janeiro de 2020, devido, primeiro, a uma grave lesão sofrida no ligamento cruzado anterior de um joelho e, depois, por opção de Rúben Amorim.

Luiz Phellype esteve teve parado durante mais de seis meses, enquanto recuperava da lesão e voltava a adquirir forma física, tendo regressado ao ativo na última temporada para representar a equipa B do Sporting (dois golos em nove jogos).