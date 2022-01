Oficial: Jean Patric muda de clube horas depois de marcar ao Sporting

O avançado Jean Patric vai jogar no Japão, pelo Cerezo Osaka.

Jean Patric despediu-se do Santa Clara em grande estilo, com um golo importante na vitória por 3-2 sobre o Sporting. E deverá mesmo ter sido o último jogo, visto que o Cerezo Osaka anunciou, na manhã deste sábado, a contratação do brasileiro.

De acordo com o clube japonês, o extremo, de 24 anos, ruma à J League a título definitivo e em breve viaja para realizar os exames médicos.

Em Portugal, Jean Patric representou também o Académico de Viseu. Esta época somou 27 jogos, com três golos e três assistências.