Oficial: Fenerbahçe, de Jorge Jesus, confirma chegada de Lincoln

Médio abandona Santa Clara e futebol português para assumir o desafio em Istambul

Lincoln, uma das principais figuras do Santa Clara nas últimas épocas, vai, ao que tudo indica, jogar no Fenerbahçe, orientado agora por Jorge Jesus. O clube turco confirmou que chegou a acordo com o Santa Clara para a transferência do criativo brasileiro.

Nas redes sociais, o Fenerbahçe confirmou que o jogador vai viajar para a Turquia, estando a transferência presa apenas pela negociação com o próprio atleta e pela realização dos habituais testes médicos.

Segundo o que apurou O JOGO, o médio brasileiro de 23 anos vai custar 3,5 milhões de euros a um clube que conta já com Miguel Crespo, médio ex-Estoril, nas suas fileiras.

Depois de três temporadas consecutivas nos Açores, onde fez 110 jogos, Lincoln regressa à Turquia, depois de em 2018 ter representado o Rizespor.