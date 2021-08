Oficial: Carlos Júnior deixa o Santa Clara. Confira os detalhes

Melhor marcador de sempre dos açorianos na I Liga ruma ao Al Shabab, da Arábia Saudita.

O Al Shabab, clube que mulita na Liga da Arábia Saudita, anunciou esta sexta-feira a contratação de Carlos Júnior, avançado brasileiro que representava o Santa Clara.

O dianteiro, que na última época se tornou no melhor marcador de sempre dos açorianos no principal escalão do futebol nacional, vinha a destacar-se já na presente temporada, contribuindo de forma decisiva para o apuramento do Santa Clara para o play-off da Conference League. Ainda esta quinta-feira, frente ao Partizan, abriu caminho à vitória por 2-1.

Carlos Júnior, de 26 anos, assinou por três temporadas com o Al Shabab.

Em pouco mais de duas épocas com o emblema do Santa Clara ao peito, Carlos Júnior apontou 30 golos, seis dos quais já em 2021/22. Em Portugal, também representou o Rio Ave (sete jogos e um golo).